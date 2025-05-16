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正片

《墨菲的战争》4.0

类型：战争 英国 1971 

主演：彼得·奥图尔 简·菲利普斯 菲利普·努瓦雷 

导演：彼得·叶茨 

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红牛在线

剧情简介

【墨菲的战争】

　　故事发生在第二次世界大战末期，当时墨菲和他的战友被一艘纳粹德军潜艇击沉，除了他以外，战友们无一生还，墨菲被路易士救起并同路易士成为好友，墨菲心中却一直有个结，就是想炸毁那艘德国潜艇，并凭借一己之力搞到了一颗从德国潜艇上发射的但却并未引爆的鱼雷。但此时二战结束的消息传来了，而墨菲却绝对忘不了纳粹德军所做过的一切，一直不肯放过那艘德国潜艇，他能成功吗？

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